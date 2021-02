Firenze: studente brianzolo precipita e muore, forse per gioco alcolico

Il 21enne Federico Schiraldi, studente universitario del Polimoda di Firenze ma originario di Vedano al Lambro (MB), è morto, precipitando da un appartamento in via Porta Rossa nel capoluogo toscano. Erano le 3 di notte, tra domenica e lunedì, quando il giovane è caduto da una finestra di un'abitazione di altri studenti del Polimoda, in particolare tre svizzeri. In tutto vi erano otto giovani. Tra le ipotesi quella del "gioco alcolico". I carabinieri che conducono le indagini hanno escluso categoricamente l'omicidio e niente fa pensare che volesse suicidarsi. La pista privilegiata dagli investigatori dell'Arma è quella del tragico incidente causato dal troppo alcol che il giovane avrebbe assunto durante una 'gioco di società' con altri studenti: chi non forniva la risposta esatta era costretto a bere un bicchiere di superalcolici. Saranno l'autopsia e gli esami tossicologici a dare le risposte attese dalla magistratura per chiarire la dinamica della tragedia. Federico Schiraldi è morto sul corpo, battendo la testa sul selciato di un cortile interno.

"Siamo profondamente addolorati dalla tragedia che ha coinvolto il nostro studente. Il consiglio di amministrazione, l'intero corpo docente e tutta la scuola si stringono attorno alla sua famiglia per un sentito cordoglio", ha dichiarato il presidente di Polimoda, Ferruccio Ferragamo.