Fisco: da domiciliari eludeva tasse, arrestato 59enne a Milano

Nonostante fosse ai domiciliari per una condanna definitiva per reati tributari un imprenditore di 59 anni avrebbe continuato a "impartire quotidianamente disposizioni" ai due complici per non far pagare le tasse a due societa', a loro riconducibili, del settore della vendita di macchinari per l'estetica. Per questo motivo Antonio Giuseppe Baldan e altre due persone sono finite agli arresti domiciliari, su disposizione del gip di Milano, per varie ipotesi di reato, tra cui sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta. Stando alle indagini della Guardia di Finanza di Lecco, coordinate dal pm del capoluogo lombardo Roberto Fontana, il 59enne avrebbe "omesso di provvedere al pagamento dei tributi e contributi previdenziali sino a portare" la B&B Groups s.r.l. e poi della B&M Marketing nel benessere s.r.l. "a uno stato di totale dissesto". Inoltre, la presunta evasione fiscale sarebbe stata "accompagnata da ingenti distrazioni poste in essere ai danni dei creditori sociali". Secondo gli accertamenti degli investigatori delle Fiamme Gialle, i debiti tributari maturati a partire dal 2014 dalle due societa', per le quali la Procura ha richiesto il fallimento, ammontano a circa 20 milioni di euro.

Baldan, "per soddisfare il suo elevato tenore di vita", avrebbe utilizzato risorse della B&M "senza curarsi minimamente dei rilevantissimi debiti tributari" della societa' per acquistare online con le carte di credito una "moto Bmw di 1250 cilindrata" e un "taxi veneziano" ormeggiato a Villa d'Este sul Lago del Como. Inoltre, l'imprenditore del settore benesessere nei primi quattro mesi del 2021 avrebbe "prelevato" dai conti aziendali "la somma di euro 350.000 emettendo fatture per attivita' di consulenza come gli era stato suggerito" da una complice. "Baldan - osserva il gip - continua a finanziare tale stile di vita che si manifesta attraverso l'organizzazione in ogni week end, presso la propria villa di Alserio (Co), di feste con almeno 15/20 invitati".