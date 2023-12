Fisco: frode per 10 mln e autoriciclaggio,arrestato imprenditore

Fisco: frode, arrestato Marco Terziano Luigi Negri

La Guardia di Finanza ha arrestato e portato in carcere, su ordine della gip Anna Calabi, Marco Terziano Luigi Negri, imprenditore cinquantenne indagato per frode fiscale e autoriciclaggio. Stando alle indagini del pm Paolo Storari condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, Negri, attraverso una serie di prestanomi e societa' compiacenti, tutte a lui riconducibili, avrebbe riciclato, anche in territorio estero, i proventi illeciti di diverse frodi fiscali.



Fisco: false fatturazioni per 10 milioni di euro

In particolare, e' stato accertato un giro di false fatturazioni per circa 10 milioni di euro, somma sequestrata preventivamente, che il 50enne avrebbe complessivamente reimpiegato nel circuito dell'economia legale attraverso diverse operazioni finanziarie, tra le quali l'acquisto di criptovalute e di prestigiose proprieta' immobiliari, poi utilizzate per l'organizzazione di eventi e feste. "Negri appare - sottolinea la giudice - il soggetto centrale di una vasta attivita' di riciclaggio. Egli ha al disponibilita' di conti all'estero e di soggetti prestanome che utilizza per gestire le societa' a lui riferibili. L'entita' delle movimentazioni di denaro e'davvero considerevole ed egli percepisce dall'attivita' illecita un altrettanto considerevole profitto illecito, nell'ordine del 30% dell'ammontare delle somme che transitano dalle sue societa'".