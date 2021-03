Flavio Favelli in mostra alla Fondazione Adolfo Pini

di Carolina Lombardini



Fino al 7 maggio 2021 la Fondazione Adolfo Pini, casa museo del pittore Renzo Bongiovanni Radice, ospita la mostra site - specific Vita D’Artista di Flavio Favelli (Firenze, 1967) in tutti gli spazi della casa museo.

Partendo dalla suggestione del libro di Carlo Cassola che, con lo stesso titolo, affronta la questione dell’arte rispetto a certi ideali, alla politica, all’impegno sociale, Favelli interviene nella casa che fu di Adolfo Pini (1920-1986) e prima di lui del pittore Renzo Bongiovanni Radice (1899-1970), alla ricerca di un confronto tra il passato, la sua eredità e l’opera dell’artista.

Flavio Favelli, artista internazionale, utilizza oggetti d’arredamento o di uso comune che rimandano sia all’estetica borghese degli ambienti familiari in cui è cresciuto sia a quella del consumo prodotto dall’industria e della pubblicità̀. Avanzando negli ambienti della casa museo scorgiamo nelle sue opere oggetti della quotidianità appartenenti al passato ma ancora oggi vividi nella nostra immaginazione. L’artista ribalta gli spazi servendosi di oggetti ormai in disuso che ha raccolto negli anni selezionandoli e prelevandoli in abitazioni in ristrutturazione, negozi dismessi, mercati dell’usato e magazzini, divenendone così il custode. Tali oggetti, destinati a morire, con l’intervento di Favelli tornano a nuova vita. Un tema molto attuale.

La nostalgia qui non ha un’accezione negativa ma, anzi, diventa motore per la creazione di opere e di riattivazione di ricordi per il visitatore.

Mentre alcuni lavori sono più riconoscibili nell'immediato come opere, altri si confondono volutamente con l’arredamento della casa museo e in questa relazione rafforzano le qualità della dimora come luogo che richiama un'epoca, un gusto, una “dimensione dell'abitare” ormai passata.

Fin dallo scalone che introduce alla Fondazione, Favelli interviene nel contesto con l’opera Storia Militare, seguono all’interno sale arredate con mobili e quadri di pregio, tappeti e vasi cinesi, scritte, loghi, segni urbani e immagini pubblicitarie che si sovrappongono alle tracce di epoche precedenti.

Il visitatore vive un’esperienza coinvolgente trovandosi a non essere semplice osservatore passivo ma naturalmente coinvolto nella ricerca delle opere dell’artista che si distribuiscono tra le sale.

Fondazione Adolfo Pini, Corso Garibaldi 2

Vita d’artista, Flavio Favelli

Lun – Ven 10- 13, 15- 17

Fino al 7 Maggio 2021