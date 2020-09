Fondazione Milano -Scuole civiche conferma dg Gattini Barbabò

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano - Scuole Civiche ha scelto all'unanimità Monica Gattini Bernabò come direttore generale. La nomina giunge al termine della valutazione e dell'audizioni delle candidature pervenute dal 31 luglio al 7 settembre in risposta all'avviso per la formazione di un elenco di idonei all'incarico. Professionista milanese, Monica Gattini Bernabò ricopre il ruolo di direttore generale di Fondazione Milano già dal 2012. La sua carriera è tutta nell'ambito dell'organizzazione teatrale e dello spettacolo. Trent'anni di esperienza che l'hanno portata dal Teatro Verdi di Milano, al ruolo di responsabile delle relazioni istituzionali del Teatro del Buratto e poi del Teatro Litta, a quello di direttore del teatro di Casalpusterlengo. Nel 2016 a seguito di selezione su bando pubblico del Comune di Milano-Assessorato alla Cultura, viene nominata membro della commissione di valutazione dei teatri convenzionati, che analizza risultati gestionali, artistici e progettualità, fino alla assegnazione conseguente dei contributi da parte dell'Amministrazione Comunale. Nel 2018, l'Anvur, dopo apposita manifestazione di interesse, la individua come idonea nei profili dell'Albo degli Esperti per le attività di valutazione per i settori dell'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica. Dal 2018 è presidente di Aiforart Ass. nazionale della formazione in campo artistico in seno all'Agis-Associazione Generale dello Spettacolo. Dal 2012 ricopre il ruolo di direttore generale di Fondazione Milano Scuole Civiche