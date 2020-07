Fontana parlerà a Cervia: ecco la strategia by Salvini

Per adesso è tutto confermato, ma non è detto che i due si vedano. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, no, è previsto alcun incontro tra Matteo Salvini, leader della Lega in vacanza al Papeete, e Attilio Fontana, la cui presenza ad ora è confermata alla festa della Lega di Cervia, che si svolge da oggi al 4 agosto nel Piazzale dei Salinari, con un intervento previsto proprio questa sera. Almeno in pubblico, i due non dovrebbero incrociarsi, poiché Matteo Salvini evita di frequentare la festa se non il giorno in cui è lui il padrone della scena. La motivazione è semplice: se ci fosse, monopolizzerebbe l'attenzione e i discorsi dei relatori passerebbero in secondo piano. Quindi, salvo colpi di scena, Salvini almeno pubblicamente non vedrà il Governatore. Tuttavia non è escluso che il numero uno lombardo possa incontrare il segretario in separata sede. La strategia ad oggi pare essere abbastanza chiara ed individuata per questa estate: lanciare alcuni segnali forti di continuità e buongoverno. La strategia mediatica parrebbe quella di puntare fortemente su una Lega che fa le cose, e che finanzia 3,5 miliardi di opere pubbliche a fronte di inchieste che - secondo la macchima della propaganda leghista - sarebbero mere operazioni politiche.

fabio.massa@affaritaliani.it

Il programma della Festa della Lega

Venerdì 31 luglio a partire dalle 20.30 intervengono Luca Toccalini Coordinatore della Lega Giovani, poi Riccardo Molinari Capogruppo del Carroccio alla Camera, Nicola Molteni Deputato, Lucia Borgonzoni Senatrice e Silvia Sardone Eurodeputata. Clou della serata è alle 21.30 l’incontro con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con cui dialogano i giornalisti Mario Giordano e Alessandro De Angelis.

Sabato 1 agosto dalle ore ore 20.30 alla festa della Lega sono previsti gli interventi di Ettore Prandini Presidente nazionale Coldiretti, di Maurizio Gardini Presidente nazionale Confcooperative e di Donatella Prampolini Vice Presidente nazionale di Confcommercio. Alle 21.00 l’incontro con Matteo Salvini a cui partecipano i giornalisti Michele Brambilla, Gennaro Sangiuliano e Salvo Sottile.

Domenica 2 agosto dalle ore 20.30 interventi dei Vice Segretari della Lega Andrea Crippa e Lorenzo Fontana. Dalle ore 21.00 interventi di Maurizio Fugatti Presidente della Provincia di Bolzano, Gian Marco Centinaio Senatore, Secondo Scanavino Presidente nazionale Cia e di Giorgio Merletti Presidente nazionale Confartigianato. Alle ore 22.00 incontro con il Presidente della Regione Friuli Massimiliano Fedriga moderato dal giornalista Paolo Del Debbio.

Lunedì 3 agosto dalle ore 20.30 si susseguono gli incontri con Giancarlo Giorgetti Vice Segretario della Lega, Davide Cassani CT della nazionale di ciclismo, Augusto Patrignani Presidente del Cesena Calcio, Marco Rondoni Direttore generale Hippo Group. Alle ore 21.30 incontro con Donatella Tesei Presidente della Regione Umbria e con Susanna Ceccardi candidata della Lega alla Presidenza della Regione Toscana. Moderano i giornalisti Maria Latella, Maurizio Molinari e Sonia Sarno.

Martedì 4 agosto dalle ore 20.30 incontri con Gian Luca Zattini Sindaco di Forlì, Alessandro Canelli Sindaco di Novara, Mario Conte Sindaco di Treviso, Mario Guarente Sindaco di Potenza, Francesco Passerini Sindaco di Codogno, Jacopo Morrone Segretario della Lega Romagna. Alle 21.45 incontro con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con i giornalisti Bianca Berlinguer, Maurizio Belpietro, Gaia Mombelli