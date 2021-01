Fontana: "Allarghiamo il ricorso al Tar. Il governo risarcisca i lombardi"

"Sono veramente indignato di quello che sto leggendo sui giornali e delle false notizie che sono offensive, prima di tutto nei confronti della Lombardia e delle persone che lavorano per la Lombardia. Si sta dando una rappresentazione non veritiera dei fatti". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando delle accuse alla Regione per il 'caso' dei dati errati che hanno portato la Lombardia in zona rossa.

"Non rinunciamo al ricorso al Tar, assolutamente. E' chiaro che lunedi' non si terra' l'udienza, e' inutile che discutiamo quella fattispecie. Ma andiamo avanti e pretendiamo che la verita' dei fatti venga acclarata in sede giudiziaria. Se c'e' un errore non e' nostro, non e' nell'indicazione dei nostri dati". E ancora: "Verra' allargato il ricorso. Sara' impugnato il verbale della cabina di regia, il verbale del Cts, l'ordinanza nella quale si afferma che c'e' stata una rettifica dei dati della Regione. E' una cosa non vera".

Covid, Fontana: "Il governo risarcisca i lombardi danneggiati"

"Nella prossima Conferenza delle Regioni avanzero' al governo la richiesta che nell'ambito del prossimo scostamento di bilancio, venga inserita la somma che equivale al danno che hanno subito le nostre categorie per questa chiusura", ha annunciato Fontana.

Covid, Moratti: "Speranza voleva che ci assumessimo la colpa"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza "ha detto che non eravamo in zona rossa, ma pretendeva che dicessimo che era stato un errore nostro. Non potevamo accettarlo per la dignita' della Regione, per le nostre famiglie e le nostre imprese". Lo ha dicharato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, parlando del caso dei dati errati che avevano portato la Lombardia in zona rossa.