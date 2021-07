Food Film Festival a fine agosto a Bergamo: cibo sotto i riflettori

Un concorso cinematografico con 47 film selezionati da un panel di 700 pellicole, laboratori del gusto, tavole rotonde, incontri, degustazioni, interviste, presentazioni e intrattenimento. Un’unica narrazione: il cibo. E’ Food Film Fest, il festival internazionale che coniuga cinema e cibo e che si terrà dal 25 al 29 agosto in Piazza Mascheroni nella Città alta di Bergamo.

L’ottava edizione della manifestazione, ideata dall’associazione culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo, con la partecipazione di Coldiretti Bergamo e Slow Food Bergamo Valli Orobiche Bassa Bergamasca, e il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo Cinema sotto le stelle, vuole porre riflessioni sull’alimentazione e la sostenibilità.

L’edizione di quest’anno - riporta Mianews - ispirandosi alla pellicola “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini, richiama lo spirito che fu dell’Italia del dopoguerra, teso a recuperare e a riscoprire i valori tradizionali. Il pane, infatti, sarà il grande protagonista dell’evento, che negli anni scorsi ha registrato 50.000 presenze catturando l’attenzione e l’interesse di molti stranieri. Tutti gli appuntamenti, accessibili gratuitamente, saranno anche trasmessi in streaming sulla piattaforma dell’evento grazie alla fibra ultraveloce messa a disposizione da Planetel Spa.

“Dal 2014 ad oggi- ha detto la responsabile del progetto Food Film Fest Claudia Sartirani - abbiamo raccolto 24.000 pellicole. Solo quest’anno per il concorso ne abbiamo ricevute 700 da 80 paesi. I film, che per la maggior parte provengono da Italia, Iran, India, USA, Francia, Regno Unito, Spagna, Brasile, Egitto e Grecia, narrano il tema food in ogni angolo del mondo e con diverse sfaccettature. Il nostro archivio è a disposizione delle scuole e di altri festival nazionali e internazionali”.

