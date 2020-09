Referendum: Formigoni a comizio in San Babila, De Rosa (M5S): "Dà fiato alla bocca"

La presenza dell'ex governatore lombardo, Roberto Formigoni, in piazza San Babila a una manifestazione a sostegno del NO al referendum organizzata per sabato a Milano, solleva polemiche. Dure le parole del capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa: “Il condannato Formigoni ha il diritto di pagare per i reati commessi - dichiara De Rosa - non certo il dovere di tornare a pontificare in piazza. Soprattutto se si parla di assetti istituzionali e gestione delle risorse pubbliche. Trovo inopportuno l’invito, recapitato al solo scopo di creare dibattito attorno ad una manifestazione che altrimenti nessuno avrebbe considerato, ma trovo ancor più inopportuno che esponenti di forze che fino a ieri hanno combattuto il malaffare del centro destra in Lombardia, accettino di condividere il palco e i pensieri proprio con colui che è condannato 5 anni e 5 mesi per corruzione."

"Mi auguro - conclude De Rosa - che in molti non sapessero e altrettanti decidano, in seguito a questa notizia, di non partecipare alla manifestazione organizzata in piazza san Babila. Credo che coerenza e dignità siano valori ben più importanti della visibilità”