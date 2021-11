Furti auto di lusso, Polizia recupera Porche d'epoca

La polizia di Stato ha recuperato un'auto d'epoca, una Porsche 911 dal valore commerciale di oltre 50mila euro, rubata a un imprenditore milanese in via Pontaccio, zona Brera. L'episodio - ricorda Mianews - rientra tra i furti che colpiscono il centro città e che vedono poi le vetture, dopo un abile restyling, reimmesse nei mercati dell'est Europa e del nord Africa.

I poliziotti del Commissariato Centro sono risaliti a un box, in un comune dell'hinterland, in cui si trovava l'auto, alla quale era già stata applicata una targa contraffatta, non ancora pronta per essere venduta nel mercato delle auto d'epoca.