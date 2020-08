Frana in Valmalenco: fuori pericolo bimbo di 5 anni

Non e' piu' in pericolo di vita e ha lasciato la Terapia Intensiva il bimbo di 5 anni sopravvissuto alla frana di Chiareggio. La notizia, anticipata dalla 'Provincia di Sondrio', viene confermata da fonti ospedaliere del 'Papa Giovanni' di Bergamo dove il piccolo era stato portato in elicottero. Terminato il suo recupero, quando tornera' a casa non trovera' la mamma, Silvia Brocca, e il papa', Gianluca Pasqualone, entrambi deceduti a causa della frana, cosi' come l'amichetta di 10 anni che viaggiava sulla stessa auto.