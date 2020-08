Frana in Valmalenco: tre morti. Iniziata l'evacuazione di Chiareggio



Dalla tarda serata di ieri sono state avviate le operazioni di evacuazione dei residenti a Chiareggio, la piccola frazione turistica in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), dove, durante un forte temporale, si e' verificata una frana che ha causato tre vittime e due feriti gravi, tra cui un bambino di 5 anni. Tutti erano all'interno di un'auto investita dai detriti e poi finita nel greto di un torrente.



La decisione dell'evacuazione e' stata presa perche' nelle prossime ore si teme un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in Valmalenco. Il prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, ha reso noto che l'area della tragedia e' stata sottoposta a sequestro da parte della Procura della Repubblica di Sondrio.



Due famiglie di amici distrutte a causa di una frana a Chiesa Valmalenco, localita' della provincia di Sondrio nota per le sue piste da sci e i bei sentieri di montagna. E li' erano arrivati dalla provincia di Varese per fare un'escursione a bordo di due auto. Quella che viaggiava davanti e' stata travolta da una massa di fango e detriti innescasta da un violento temporale. Sulla vettura, che viaggiava sulla strada che da Chiesa porta a Chiareggio ed e' stata colpita con tanta furia della frana da essere trascinata nel greto di un torrente, si trovavano quattro persone: padre e madre e due bambini. Oltre alla coppia e al figlio di 5 anni anche una bambina, figlia degli amici che li seguivano con una seconda auto. Il bambino e' sopravvissuto, ma si trova in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.