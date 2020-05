Frecce tricolori sorvolano Milano in vista del 2 giugno

Le frecce tricolori hanno attraversato i cieli di Milano, con due passaggi sopra piazza Duomo attorno alle 11. Le persone in piazza hanno accolto la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare con applausi. Il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Renato Saccone hanno assistito allo spettacolo dalla terrazza del Duomo. L'esibizione rientra nelle iniziative in vista della festa della Repubblica. "Ci avviciniamo al 2 giugno, alla festa della Repubblica, e in vista di cio' le frecce tricolori sorvoleranno i cieli italiani", aveva annunciato sui social Beppe Sala. Prima del capoluogo lombardo, le frecce tricolori hanno attraversato i cieli di Codogno, la cittadina in provincia di Lodi, dove si e' scoperto il primo focolaio italiano di coronavirus.