Frode fiscale con metodo "Hawala", confiscato 1 milione di euro

Maxi frode fiscale, 10 fra patteggiamenti e condanne

Dieci tra patteggiamenti e condanne in abbreviato per altrettanti indagati nell'inchiesta "Cash away" della procura di Milano su una maxi frode fiscale con il metodo "Hawala" e la confisca di un milione di euro. Lo ha deciso il gup Tommaso Perna che ha inflitto pene tra i 2 e i 3 anni e 4 mesi accogliendo l'impianto accusatorio del pm Francesca Crupi. Lo scorso luglio aveva gia' patteggiato Rocco Cristodaro, detto il "Ragioniere" (2 anni e 4 mesi) ritenuto dagli inquirenti della Guardia di Finanza il "promotore e 'dominus' dell'attivita' criminosa finalizzata alla raccolta e trasferimento del denaro proveniente dai broker hawala" per un giro di affari di 100 milioni di euro.

In particolare, gli intermediari del sistema che funziona come una sorta di banca clandestina perlopiu' utilizzata in Africa e in Medio Oriente attraverso passaggi di denaro in contante e compensati da una parte all'altra del mondo, consegnavano le somme di denaro, ricevute in contanti dai clienti, a imprenditori italiani compiacenti capitanati da Cristodaro. Gli "pseudo-imprenditori" provvedevano poi a disporre bonifici per importi equivalenti a societa' terze, italiane o estere, indicate dagli stessi clienti, spesso giustificando, sul piano contabile, le movimentazioni finanziarie in uscita con fatture riferite a operazioni inesistenti.