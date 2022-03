Ospedale Maggiore: furto di farmaci ad alto costo, 3 arresti a Milano

Ospedale Maggiore: farmaci esportati illegalmente in Egitto

Tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip di Milano, per furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci ad alto costo dall'Ospedale Maggiore Policlinico del capoluogo lombardo, nell'ambito di un'indagine denominata 'Cleopatra'. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nei confronti di due cittadini italiani e un cittadino egiziano, dipendenti di una societa' esterna che si occupa di logistica all'interno del magazzino della farmacia del predetto Istituto.

Ospedale Maggiore: furto farmaci per 140 mila euro

L'indagine, coordinata dal pm Carlo Scalas, ha consentito ai militari del Nas di evidenziare l'esistenza di un sodalizio criminale stabilmente dedito a trafugare farmaci ad elevato costo. I due cittadini italiani coinvolti, infatti, ricorrendo a espedienti e accorgimenti, si impossessavano, secondo l'accusa, di farmaci ospedalieri, sottraendoli dal magazzino in cui erano custoditi. In cambio di denaro, li cedevano poi al cittadino egiziano che, appoggiandosi a diversi connazionali, li esportava illegalmente in Egitto, dove venivano rivenduti ad acquirenti appositamente individuati. Il danno al Servizio sanitario nazionale, generato nell'arco di pochi mesi, ammonta ad oltre 140mila euro. Sono state anche eseguite 11 perquisizioni a carico degli indagati.

