Galleria, giro di vite anti-assembramenti della Polizia locale

Ingressi contingentati in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, con dodici vigili e un ufficiale che controlleranno gli accessi tramite tre varchi. E' il piano elaborato dalla Polizia locale per scongiurare eccessivi assembramenti in questi giorni che precedono il Natale. "Saremo molto rigorosi - ha annunciato il comandante Marco Ciacci al quotidiano Il Giorno - Tutti devono avere la mascherina e tutti devono rispettare il distanziamento". Controlli al via dalle 10 e sino alla chiusura dei negozi. Prosegue Ciacci: "I controlli saranno intensificati anche sugli assi principali dello shopping, con particolare riguardo a ristoranti e bar: tutti devono esporre cartelli con il numero di persone che possono entrare contemporaneamente, nessuno deve accalcarsi, i tavoli devono essere distanziati. Purtroppo la settimana scorsa abbiamo riscontrato situazioni non in regola".