Gambizzarono un uomo nel Milanese, tre arresti

La polizia ha arrestato tre cittadini italiani di 31, 32 e 33 anni, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di armi e oggetti atti all'offesa e ricettazione. I fatti risalgono alla notte del 15 settembre 2018, quanto a Cinisello Balsamo (Milano) un cittadino marocchino di 38 anni fu ferito a una gamba da due colpi di arma da fuoco esplosi da due uomini a bordo di uno scooter, poi fuggiti. L'indagine eseguita dal Commissariato di Cinisello Balsamo ha portato alla ricostruzione della dinamica dei fatti, grazie alle immagini dei sistemi di video-sorveglianza cittadina. Gli investigatori hanno accertato che i due occupanti dello scooter precedentemente si trovavano all'interno dello stesso bar dove la vittima aveva trascorso la serata. Al termine di una lite con lui per motivi non noti, i due si allontanavano a bordo di una lancia Y in direzione del quartiere S. Eusebio. Poco dopo la vittima, mentre tornava a casa, veniva affiancata da uno scooter ed uno dei due uomini a bordo esplodeva due colpi di pistola che lo colpivano alla gamba. I tre arrestati, tutti appartenenti ad alcune note famiglie del quartiere S.Eusebio, noti a Cinisello Balsamo per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati portati nel carcere di Monza.