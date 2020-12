Genovese, al vaglio la posizione del braccio destro

Genovese, al vaglio al posizione del braccio destro

E' al vaglio anche la posizione del braccio destro dell'imprenditore Alberto Genovese, nell'ambito dell'indagine sulla presunta violenza sessuale che avrebbe commesso ai danni di una ragazza di 18 anni (per lui anche l'accusa di spaccio e sequestro di persona). Secondo quanto appreso, gli inquirenti stanno valutando la posizione di Daniele Leali, anche lui imprenditore e amico di Genovese, che attualmente si trova in Indonesia. Gli accertamenti si concentrano su presunti giri di droga e prostituzione. Al momento nell'indagine e' stata iscritta anche la ex fidanzata di Genovese, secondo alcune testimonianze presente durante alcuni presunti abusi sessuali. Nel frattempo, gli inquirenti hanno identificato anche la ragazza che ieri in una trasmissione su Rai2 ha detto di essere stata vittima di un presunto tentativo di violenza da Genovese, a Villa Lolita, ad Ibiza. La quarta sezione della squadra Mobile di Milano sta lavorando su materiale estratto dal computer e dai cellulari sequestrati: una quantita' di informazioni "sconfinata" che va incrociata anche con i dati delle telecamere di sorveglianza di cui era costellata l'abitazione di lusso di Genovese.