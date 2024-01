Giorno Memoria, Sala: credo inevitabile il rinvio del corteo pro Palestina

Del possibile rinvio domani della manifestazione pro Palestina anche a Milano "ne ho parlato con il prefetto e mi ha detto che é allineato con il ministro Piantedosi e io non posso che accettare questa decisione. Per cui non voglio commentare ma credo che sia inevitabile a questo punto, quindi bene così". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con gli studenti a Palazzo Marino, sede del Comune, nell'ambito del Giorno della Memoria. "Domani - ha aggiunto Sala - sarà comunque una giornata delicata, quindi posso capire le ragioni del ministro".

Piantedosi: possibile rinvio cortei pro Palestina

"La liberta' di manifestazione del pensiero ha una sacralita' intrinseca, e puo' essere compressa o limitata solo per motivi di ordine pubblico. Ci sono delle valutazioni in corso". Nella conferenza stampa seguita al Cdm di Palazzo Chigi il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde cosi' a una domanda sulle manifestazioni pro Palestinaprogrammate in coincidenza del Giorno della Memoria. "Alcune di queste manifestazioni - ha spiegato il titolare del Viminale - per motivazioni anche estranee agli intenti degli organizzatori potrebbero avere un'evoluzione lesiva di valori sanciti da leggi dello Stato, come in questo caso la commemorazione della Shoah. Confido nelle autorita' di pubblica sicurezza, in primis di Roma e Milano, che stanno incontrando i promotori per sollecitare se possibile lo spostamento da parte loro in altra data, e questo non per negare la liberta' di manifestare ma per renderla compatibile con quei valori. Laddove questo non dovesse succedere per autonoma volonta' degli organizzatori faremo le nostre valutazioni a seconda degli scenari che si presentano e adotteremo i provvedimenti di conseguenza".