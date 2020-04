Gli Stati litigano, gli Italici uniscono

di Stefano Clima



Non è una novità: da decenni l’Italia è bersaglio, più a torto che a ragione, di sberleffi, dileggi, accuse varie. L’accoppiata vincente di questi messaggi mette insieme cialtroneria e mafia: Italiani pasticcioni, ma mafiosi.

Non cessa di girare sui media l’agghiacciante copertina di Der Spiegel, ancora dopo decenni, in cui su un piatto di spaghetti troneggiava una pistola; o l’immagine di una forchettata di spaghetti, che scendevano trasformandosi in un cappio: da forchetta a forca: spaghetti e criminalità.

E d’altronde non è facile sottrarsi al magnetismo di questi modelli. Da sempre i film dedicati alla mafia, dove i boss, sempre attori magnifici di origine italiana, torvi e spietati, vengono percepiti più come condottieri che come criminali, creano attorno a questi personaggi un’aura di irresistibile attrattività.

In questi giorni il fenomeno è tornato in prima pagina, con una temeraria affermazione di un giornalista tedesco, che ha apertamente dichiarato la contrarietà agli aiuti economici all’Italia, perché foraggerebbero direttamente le casse della mafia!

O più banalmente, la posizione olandese (e tedesca) contro la solidarietà verso gli Stati in crisi.

La conseguenza immediata di casi come questi è la reazione popolare contro “i tedeschi”, contro “gli Olandesi”. E la rievocazione legittima di quanto gli stessi tedeschi siano stati aiutati dopo la tragedia dell’ultimo conflitto mondiale.

Ma ancor più diffusamente, tutti gli Stati Europei, in questo momento, assumono posizioni nazionaliste: non nel senso identitario, beninteso. La “razza” non c’entra nulla. Ma in senso difensivo, contro la diffusione del virus, contro la libera circolazione dei beni (le mascherine) per conservarli all’interno dei propri confini. È tutto drammaticamente naturale. L’istinto di conservazione, direi proprio di sopravvivenza, porta ad atteggiamenti più rigidi che dialettici, più protettivi che solidali.

Ed è fenomenale, per converso, osservare il mondo da un’altra angolazione, quella degli italici nel mondo, i milioni di persone sparsi in ogni parte del globo, che mai come in questo momento solidarizzano, stanno in contatto, si trasmettono calore e “vicinanza”. La tecnologia, che ha reso possibile l’impossibile, consente video chiamate Buenos Aires–Milano, San Paolo-Reggio Calabria, New York-Napoli, permettendo a persone lontanissime di parlare, sorridersi, rinforzare i legami.

Questo è un fenomeno identitario, che sfugge totalmente agli irrigidimenti degli Stati Nazionali, travalicando confini e norme, razze e differenze socio-culturali.

La diffusione dell’italicità, della civilizzazione che più di ogni altra ha diffuso sviluppo, sapere e, alla fine, benessere, all’intero pianeta, è iniziata centinaia di anni fa, partendo dalla nostra magica penisola, e contagiando, come virus positivo e meraviglioso, milioni di persone. Ed oggi, in un momento in cui la vicinanza è vissuta come perniciosa, e allontana le persone, l’identità italica costituisce un legame solido e infinito, che unisce.

Si dice che cambierà tutto, che nulla sarà come prima. È così. E a fianco di molte cose che probabilmente peggioreranno, l’identità italica sarà un elemento unificatore, di grande aiuto agli innumerevoli tesori, idee, creatività, prodotti di ogni tipo, che, ancora oggi e sempre più, la nostra “Magica Penisola” offre e diffonde nel mondo intero.