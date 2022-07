Grandi Progetti, Milano avrà un Museo della Moda

Milano avrà il suo Museo della Moda. L'annuncio è del sottosegretario di Stato per la Cultura, Lucia Borgonzoni: "Finalmente anche Milano, come le altre citta' delle fashion week, avra' il suo Museo della Moda, un luogo dove raccontare il saper fare delle maestranze della filiera italiana piu' contemporanea e sperimentare le nuove tendenze. Il MiC stanzia un finanziamento di 4 milioni dal fondo Grandi Progetti. La Moda asset strategico del Paese che deve essere sempre piu' al centro delle politiche del Governo". Il provvedimento è nell'ambito della programmazione delle risorse per l'annualita' 2023 del Piano Strategico Grandi Progetti Culturali.