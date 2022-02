Grave operaio colpito da un tubo della betoniera nella Bergamasca

Infortunio sul lavoro nella Bergamasca, grave operaio

Un operaio è stato colpito dal tubo di una betoniera ieri mattina mentre era in un cantiere stradale a Rondò delle Valli, in provincia di Bergamo. L'evento, riferisce l'Areu, è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre alla polizia di stato, i vigili del fuoco e l'ats. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso con trauma cranico commotivo.