Gregorio Mammì (M5S) dona centinaia di tamponi alle famiglie dei disabili

Gregorio Mammì (M5S) dona centinaia di tamponi rapidi alle famiglie dei disabili

Gregorio Mammì (M5S Lombardia), ha donato, dopo averli acquistati personalmente, centinaia di tamponi rapidi alle associazioni che lavorano per tutelare i diritti dei disabili, sul territorio dell’hinterland milanese, dando il via a un progetto di sorveglianza e monitoraggio sanitario “Oggi ho consegnato all’Associazione “Nessuno Escluso” un centinaio di tamponi rapidi perché quando il Sistema non funziona bisogna rimboccarsi le maniche e aiutare i cittadini in qualunque modo. Siamo in guerra? Ebbene, allora scendo in strada e cerco di dare una mano. La storia infinita su uno strumento utile per effettuare degli screening mirati in Lombardia, grazie all’assessore Gallera è diventata anche vergognosa. Adesso basta, bisogna far stare tranquille le famiglie dei disabili che frequentano le associazioni e i centri diurni. I tamponi rapidi potevano essere uno strumento efficace per riuscire a intercettare gli eventuali positivi al Coronavirus e avrebbero dovuto essere il modo per permettere a imprenditori, sindaci e organizzazioni di effettuare screening di sicurezza per gestire meglio la pandemia e, invece, in Lombardia diventano di fatto inaccessibili dopo la delibera XI/3777 in cui la Giunta Fontana escludeva agli infermieri la possibilità di effettuare i tamponi. Quando la burocrazia diventa cieca davanti ai bisogni reali della gente”.

Per la ODV Nessuno è Escluso, dichiara il Presidente Maria Rosaria Coppola “Considerato il protrarsi della emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e la difficilissima situazione che le famiglie di persone con disabilità grave e gravissima stanno affrontando da oramai quasi un anno e dato atto che molte di queste famiglie, in caso di dubbio diagnostico, non riescono ad ottenere rapidamente un tampone attraverso il quale potrebbero tranquillizzarsi o quantomeno avere maggiori certezze sullo stato di contagio o meno, la ODV Nessuno è Escluso che supporta e sostiene i caregiver familiari, le persone con disabilità e le proprie famiglie, ha voluto aderire ad un progetto di sorveglianza e monitoraggio sanitario attraverso la donazione di n. 75 tamponi per esecuzione test rapido antigene SARS Cov-2 da parte del Consigliere della Regione Lombardia Gregorio Mammì, che ringraziamo per la grandissima sensibilità e generosità dimostrata. Tali test saranno usati in specifici casi segnalati alla ODV, dalle famiglie con disabilità o dagli operatori socio sanitari che assistono domiciliarmene le stesse famiglie. Altresì i test potranno essere usati anche in caso di sintomatologia sospetta degli stessi operatori sanitari”.