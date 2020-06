HAIER, al via campagna multicanale da 2 milioni di euro

“#1 al mondo negli elettrodomestici” e “Preserve Life’s Flavour”: sono i claim della campagna multicanale nata per raccontare la leadership globale e l’elevato livello di innovazione, tecnologia e design del brand e dei prodotti Haier. L’altissima visibilità della campagna, del valore totale di 2 milioni di euro, parte da una imponente presenza TV con lo spot on air dal 14 giugno all’11 luglio su tutti i canali di SKY, canali RAI e La 7. Lo spot – girato dall’agenzia BETC e in programmazione nei diversi tagli da 15, 20 e 30 secondi – è dedicato alla gamma cooling, che abbina a un design ricercato l’eccellenza e la leadership tecnologica di Haier grazie alle Fresher Techs: esclusive tecnologie in grado di consentire una conservazione ottimale sulla gamma dei frigoriferi Multi-Door.

Il girato e le immagini dello spot sono protagonisti fino al 21 giugno anche delle due video-installazioni collocate in due punti strategici della città di Milano: un Digital Box in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro, e un maxi-ledwall alla Stazione di Porta Garibaldi. La creatività “#1 al mondo negli elettrodomestici” - nelle sue due versioni - è invece protagonista per tutto il mese di giugno di otto affissioni digitali nelle fermate della metropolitana del Centro (Garibaldi, Cadorna, San Babila, Duomo, Cordusio e Montenapoleone), di sei mega poster in Piazzale Lotto, Via Richard, Via Sturzo, Via Rossetti, Via Valla e Via Gorizia, oltre che 200 pensiline illuminate in tutta la città di Milano.

“Haier è il brand pensato e dedicato a coloro che aspirano a esperienze premium connesse agli elettrodomestici” sottolinea Sabrina Zara, Italy Marketing Director di Haier Europe. “Essere da oltre 10 anni i leader mondiali nel nostro settore ci spinge a impegnarci sempre al massimo per offrire ai nostri consumatori prodotti e soluzioni che abbinano al meglio della tecnologia e del design una consumer journey personalizzata e tailor-made”.