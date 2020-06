Haier Europe, Karim Bruneo nominato Corporate Communication Director

Nuovo ingresso nel team di Haier Europe: Karim Bruneo ha assunto l’incarico di Corporate Communication Director per l’Europa di Haier Smart Home, primo gruppo di elettrodomestici al mondo. Bruneo riporterà direttamente al CEO di Haier Europe, Yannick Fierling, per occuparsi delle attività di comunicazione corporate del Gruppo, con un particolare focus sul coordinamento delle attività a livello internazionale, dei progetti di comunicazione interna e della strategia di corporate responsibility e sostenibilità.

Forte di una lunga esperienza nell’ambito della comunicazione corporate, public affairs e dello stakeholder engagement, Bruneo, classe 1986, ha rivestito fino al maggio 2020 il ruolo di Senior Manager Corporate Communication e Public Affairs per l’area EMEA di Whirlpool Corporation, dove aveva fatto il proprio ingresso nel 2016. Di doppia nazionalità – italiana e marocchina – dopo la laurea all’Università Cattolica di Milano e il Master in Economics and International Policies in Svizzera, Bruneo inizia la sua esperienza nel 2008 nel team di corporate communication di Citi Italia per poi occuparsi di corporate communication e CSR in Lundquist – dopo una lunga esperienza nel Gruppo Editoriale Vita. Bruneo è stato, inoltre, Corporate Communication Manager in Magneti Marelli dal 2013 al 2016, prima del suo ingresso nell’industria degli elettrodomestici.