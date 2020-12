Haier Europe: Marco Fossataro è il nuovo CFO

A decorrere dal 1° dicembre, Marco Fossataro è il nuovo Chief Financial Officer di Haier Europe, parte di Haier Smart Home, il gruppo numero uno al mondo* nel settore degli elettrodomestici. Nel suo ruolo, Fossataro guiderà la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione con responsabilità diretta su Contabilità, Pianificazione e Analisi Finanziaria (FP&A), Tesoreria, Gestione Fiscale e del Credito, ricoprendo un ruolo chiave nel garantire l’adeguata redditività a supporto del percorso di crescita e nel rispetto della cultura fortemente orientata alla performance di Haier.

Marco ha un’esperienza internazionale di lunga data e un track record di successo in tutti gli aspetti della finanza aziendale, della pianificazione finanziaria e della contabilità, maturata in diversi settori, aziende e Paesi. Nella sua esperienza ventennale ha infatti ricoperto ruoli importanti come CFO, Direttore Generale, Membro del Consiglio di Amministrazione e Membro del Consiglio di Sorveglianza in primarie realtà internazionali operanti in mercati in rapida crescita, guidando team globali all’interno di aziende multinazionali e in mercati fortemente dinamici.

Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma e gli Executive MBA conseguiti presso la Columbia Business School e la London Business School, Marco ha iniziato la sua carriera in KPMG Consulting nel 1999 prima di trascorrere una brillante carriera in Enel, dove a partire dal 2003 ha assunto diversi ruoli come Group Procurement Control, CFO di Enel Green Power North America, per poi diventare GM Financial Holdings presso il Corporate Center di Enel Netherlands e successivamente Vice Presidente e CFO di Enel Russia. È stato anche CFO e Vice Presidente per l’area EMEA di Whirlpool Corporation dal 2016 al 2018.

Marco Fossataro, che entra in Haier Europe dopo un’esperienza di due anni come Chief Audit Executive e Supervisory Board Member di Terna S.p.A, riporterà direttamente al CEO di Haier Europe, Yannick Fierling, e funzionalmente al CFO di Haier Overseas, Yu Yingbo. Farà, inoltre, parte del Senior Leadership Team di Haier Europe.