Haier, offerta Premium e gamma Built-In sbarcano al MEDIAWORLD TECH VILLAGE

E’ stato inaugurato il MediaWorld Tech Village, il progetto di nuova concezione lanciato nel negozio di viale Certosa a Milano, un experience center dedicato all’innovazione con la presenza diretta dei principali leader tecnologici internazionali. Il nuovo hub di MediaWorld – progettato dallo Studio Novembre in una struttura a due piani che richiama immediatamente il concetto di innovazione e che fa della multimedialità il suo core - si articola in un percorso costruito sul concetto di “Bottega” tecnologica dove Haier, primo brand al mondo nel settore degli elettrodomestici*, gioca un ruolo da assoluto protagonista.

Articolato in uno spazio espositivo di circa 70 mq, lo spazio di Haier guida i consumatori alla scoperta dell’offerta di elettrodomestici premium nel lavaggio, nella refrigerazione e in cucina del brand, con le soluzioni hero più rappresentative raccontate e accompagnate da una user experience immersiva e multimediale. Un viaggio tridimensionale e a 360°, in grado di trasferire in pochi attimi al visitatore i tre valori che contraddistinguono il brand Haier: tecnologia avanzata, superior design e approccio tailor made.

Sarà così possibile scoprire con video, installazioni e proiezioni 3D l’efficacia e la premiumness della tecnologia I-Refresh - integrata nella gamma di lavasciuga Haier Super Drum e di lavatrici I-PRO Series - che usa il microvapore per rimuovere gli odori dai tessuti e ridurre le pieghe senza che gli abiti entrino a diretto contatto con acqua e detergente. Oppure ammirare l’eleganza e l’efficacia del design e delle soluzioni tecnologiche proposte da Haier con la gamma di frigoriferi Multi Door della gamma Iconic Black e Iconic Glass, pensati per garantire la massima freschezza e preservare cibi e bevande dal deterioramento e dai batteri attraverso l’esclusivo Anti Bacterial System.

O ancora, apprezzare le features distintive e l’elevato livello di personalizzazione messo a disposizione dalla linea di wine coolers, che spicca per l’eleganza delle finiture e delle soluzioni. Spazio anche per il debutto ufficiale della nuova gamma built-in, caratterizzata da un design in grado di incontrare il gusto dei consumatori più esigenti abbinato a soluzioni tecnologiche che, attraverso l’intelligenza artificiale, permetteranno con il forno I-TOUCH OVEN di vivere esperienze premium in cucina.

“La forte connotazione del progetto Tech Village di MediaWorld verso l’esperienza a 360° pensiamo sia il perfetto ambiente in cui far vivere il nostro premium brand Haier.” Ha sottolineato Semmy Levit, Chief Commercial Officer di Haier Europe. “Zero Distance With Consumer per noi non è solo un claim ma è l’obiettivo che ci poniamo dal momento in cui progettiamo un nuovo prodotto fino al momento in cui lo mettiamo a disposizione dei clienti, e nello spazio Haier abbiamo la possibilità di far vivere in maniera immersiva ed innovativa tutti i nostri prodotti altamente tecnologici e di design. La partecipazione al Tech Village è un ulteriore tassello della nostra partnership con MediaWorld in Italia ed in Europa” conclude Levit.

“Siamo davvero orgogliosi che un brand forte e innovativo come Haier abbia scelto il nostro Tech Village per aprire la sua prima “bottega” tecnologica in Italia, dove avrà la possibilità di ampliare ed evolvere la relazione con i clienti. Una scelta che testimonia la forza del nostro progetto” ha dichiarato Marco Mazzanti, CCO di MediaWorld Italia.