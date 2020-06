Haier partner del format online “The Digital Club” per le puntate del 2020

Una trasmissione dedicata al mondo della tecnologia e a tutte le sue applicazioni: The Digital Club è il format online lanciato nel mese di maggio dagli autori, giornalisti e conduttori Marco Lombardo, Massimo Morandi, Mark Perna e Luca Viscardi, che dalla puntata di ieri sera, martedi 23 giugno ha avviato una collaborazione con Haier, marchio numero 1 al mondo nel mercato degli elettrodomestici.

La collaborazione “The Digital Club Powered by Haier”, lanciata in anteprima nel corso della puntata andata in onda martedi 16 giugno, coprirà tutti gli appuntamenti del 2020, permettendo agli autori e conduttori di affiancare ai temi e agli ospiti delle varie puntate un contributo o uno spunto offerto dalle tematiche in cui Haier è attivamente impegnata.

L’obiettivo di Haier, oggi sempre di più a seguito della notevole accelerazione e incremento della digitalizzazione, è quello di creare spazi e momenti di discussione nei quali evangelizzare e formare i consumatori sui temi della web economy, della smart home e dell’interazione uomo-macchina in un mondo dove la tecnologia gioca un ruolo sempre più pervasivo.

Internet of Things, Futuro degli elettrodomestici, ecosistemi e architetture digitali, innovazione di prodotto e individuazione di soluzioni smart e intelligenti pensate per azzerare la distanza tra tecnologia e consumatore saranno quindi alcuni, insieme a molti altri, dei temi che si affiancheranno agli argomenti delle varie puntate del format.

Inoltre, in virtù dell’accordo, gli autori e conduttori del format collaboreranno ad alcune attività, interviste e approfondimenti sul web e sui social di Haier andando ad arricchire i contenuti e le tematiche sviluppate a 360 gradi dal Gruppo, che mira attraverso i tre brand internazionali Haier, Hoover e Candy di diventare la prima scelta per coloro che aspirano a un’esperienza premium legata agli elettrodomestici.

Il programma “The Digital Club Powered by Haier” è in onda in diretta sul sito www.thedigitalclub.it, dove è possibile vedere anche tutte le puntate del format in replica.