hOn e Vivino insieme per la prima cantinetta virtuale

Haier Europe sigla una partnership con Vivino – il più grande marketplace di vini al mondo con oltre 40 milioni di utenti attivi e un database di oltre 11 milioni di vini differenti – per offrire attraverso l’app hOn la prima cantinetta virtuale pensata per i wine lovers.

Una volta acquisite le informazioni dei vini acquistati attraverso una semplice scansione dell’etichetta, basterà interagire con l’App per avere a disposizione un’inventory di vini costantemente aggiornata, a partire dalla quale hOn – grazie all’intelligenza artificiale – sarà in grado di affiancare il consumatore suggerendogli una serie di possibili abbinamenti con il cibo.

hOn, la app integrata che offre un unico punto di accesso centralizzato per controllare e gestire al massimo gli elettrodomestici di tutti i brand di Haier Europe (già vincitrice del Red Dot Award: Brands&Communication Design 2020) compie con questo step un nuovo salto in avanti per offrire un’esperienza unica e assolutamente personalizzata.

Ma non solo: scaricando l’app hOn entro il 30 aprile si avrà la possibilità di ottenere un coupon che garantisce il 10% di sconto sul marketplace vivino.com, offrendo una consumer journey esclusiva e in grado di ispirare e soddisfare anche i wine lovers più esigenti.

“hOn nasce dalla volontà di collegare tutti i nostri elettrodomestici e le loro funzionalità ad una unica soluzione multi-brand, permettendoci di fornire ai nostri clienti uno strumento semplice, intuitivo e performante, perfettamente adattabile alle esigenze e alle preferenze di ogni consumatore,” ha sottolineato Andrea Contri, IOT Ecosystem Director di Haier Europe.

“Partendo da questa infrastruttura, la partnership con Vivino rappresenta il perfetto esempio e traduzione del concetto di ecosistema al servizio dei nostri consumatori, per i quali hOn diventa lo strumento e il portale in grado di dare accesso a una galassia e a una molteplicità di soluzioni e di servizi”.