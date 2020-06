Hoover lancia #MyCleanZone: casa e pulizia fondamentali per il benessere

Hoover lancia la campagna digital #Mycleanzone, pensata per aiutare i consumatori a trovare un nuovo equilibrio tra le mura domestiche con l’aiuto della tecnologia e attraverso i consigli di esperti e celebrità.

L’epidemia in corso ha completamente rivoluzionato la vita delle persone e delle famiglie, stravolgendo le abitudini quotidiane e creando a volte un rapporto di ansia e di forzata convivenza con gli spazi comuni della casa. Igienizzazione, sanificazione, pulizia sono diventati un’esigenza imprescindibile: secondo un recente studio del British Journal of Sports Medicine, 20 minuti di pulizie giornaliere della casa aiutano a ridurre lo stress e le tensioni. Questo perché le persone cercano all’interno delle mura domestiche un’area sicura e pulita dove rilassarsi e sentirsi a proprio agio. Pulire diventa quindi una terapia semplice, meccanica, che aiuta nell’eliminare lo stress e fare ordine nei pensieri.

Hoover, brand che da sempre propone ai consumatori prodotti e soluzioni pensate per il benessere e il confort, scende in campo con una folta squadra di esperti, influencers, celebrities e prodotti performanti e tecnologici, per aiutare a ritrovare il giusto equilibrio tra le mura domestiche attraverso video pillole, stories e live streaming.

Con la campagna #Mycleanzone, Hoover intente supportare i consumatori nelle classiche faccende di casa, fornendo la tecnologia più performante al servizio del benessere delle persone: perché prendersi cura della propria casa è il modo più semplice per prendersi cura di sé stessi e della qualità della propria vita.

Una ricetta di benessere che Hoover metterà in pratica tramite le diverse iniziative che fanno parte di #Mycleanzone. Alla base di tutto ci sarà un team di esperti composti da una psicologa, Alessia Romanazzi @iononmistresso e due organizer influencer, Sara Moscattini @sara_moscattini e Regina_@regina_sdr. La loro professionalità ed esperienza nel campo domestico permetterà di attribuire alla quotidiana pulizia di casa dei valori terapeutici, seguendo il principio della cleaning therapy (benessere del riordino).

Il lancio della campagna sarà concentrato su due famiglie italiane che racconteranno le difficoltà vissute in casa durante il periodo di lockdown per poi essere coinvolte in una sessione di pulizia e riordino della casa studiata come esercizio per favorire il relax. Subito dopo saranno nuovamente intervistate per scoprire come le attività svolte le abbiano aiutate a liberarsi dalla negatività ritrovando la propria clean zone. L’esperimento, confezionato in una versione integrale (da 4 minuti) e nei vari format ridotti (60”, 30”, 15”), verrà pubblicato sui canali social di Hoover dando il via alla campagna.

#Mycleanzone non si ferma qui. Le due clean influencer realizzeranno infatti 9 video pillole su come mantenere la propria clean zone correttamente igienizzata e protetta grazie agli innovativi prodotti Hoover, uno per ogni pillola: dall’aspirapolvere compatto H-FREE 500 al nuovo aspirapolvere senza sacco H-POWER 700, fino alle nuove linee di prodotti dedicati alla sanificazione e purificazione degli ambienti che saranno protagoniste dei prossimi lanci del brand.

I tips saranno contenuti in una landing page all’interno del sito Hoover, oltre a essere pubblicati sui canali social del brand lungo tutto il periodo della campagna.

Al team di esperti verranno affiancate due celebrities molto amate dal pubblico: Elena Santarelli ed Eleonora Pedron. Le due showgirl metteranno in pratica i video tips delle Clean Trainer utilizzando i prodotti Hoover. Sarà l’occasione per parlare alle rispettive community di pensieri, incertezze e stress vissuti durante il periodo di lockdown occupandosi nel frattempo della propria Clean Zone.

“Hoover è un brand che da sempre affianca prodotti performanti e innovativi ad una costante attenzione al benessere dei consumatori” sottolinea Sabrina Zara, Italy Marketing Director. “Grazie a Hoover, la loro casa diventerà un luogo più ordinato, pulito e salutare, dove sentirsi in perfetto equilibrio.”