Hoover, tante le novità per l'autunno e una campagna speciale per l'Italia

Hoover fa un altro passo avanti nella sua storia di successi della durata ultra centennale, costruita sulla capacità di fornire prodotti che hanno rivoluzionato il settore degli elettrodomestici: prodotti che combinano risultati e prestazioni al top del mercato con un alto livello di efficienza, mirati a soddisfare le esigenze di chi cerca uno stile di vita sano, incentrato sul benessere della famiglia.

La lavatrice H-WASH 500 e l’asciugatrice H-DRY 500, ora disponibili sul mercato italiano, rappresentano la nuova frontiera del lavaggio secondo Hoover, che introduce due prodotti in grado di coniugare prestazioni di lunga durata con la massima efficienza in un design perfettamente coordinato, sia nel formato Standard che Slim.

Il lancio in Italia sarà accompagnato dalla promozione ECO POWER WAY, attiva sui modelli più alti della gamma. Acquistando, infatti, uno dei prodotti coinvolti il consumatore riceverà in regalo il monopattino elettrico “The One Spillo”; benessere e attenzione all’ambiente anche per la mobilità.

Il cuore e il centro della nuova gamma di lavaggio Hoover è il motore Eco-Power Inverter, che garantisce un’incomparabile affidabilità abbinata ad eccellenti risultati di lavaggio e al massimo livello di efficienza.

Potenza che si abbina alla Full Care, garantita da 9 diversi cicli di lavaggio oltre al ciclo “Auto Care” – che attraverso un sofisticato algoritmo è in grado di calcolare il programma più adatto adattando detersivo, acqua e tempo in base alle fibre e al carico – e dai cicli di Igiene Specifica e Sanificazione, in grado di adattarsi ad ogni esigenza.

Perfettamente in linea con l’attenzione di Hoover al benessere e alla sostenibilità, H-WASH 500 e H-DRY 500 riducono al minimo gli sprechi, grazie alla capacità di calcolare l’esatto consumo di acqua e detersivo richiesto da ogni carico, che nella gamma di lavaggio viene completato dal sistema Care Dose, che aggiunge automaticamente l’esatta quantità di detersivo in base alla durezza dell’acqua e al ciclo selezionato.

Caratteristiche fondamentali e aggiuntive di H-DRY 500 – che si propone come il modello più ecologico del mercato con il minimo spreco di acqua e di energia – sono il sistema Aquavision, che permette di riutilizzare facilmente l’acqua raccolta a fine ciclo in un apposito serbatoio, e l’Active Dry, una nuova opzione appositamente studiata per le esigenze di sanificazione: in soli 20 minuti, è in grado di rimuovere in modo naturale i cattivi odori, i germi e le spore, per un’esperienza senza precedenti.

Un'altra caratteristica distintiva resa possibile dalla connettività della nuova app hOn è la funzione Scan to Care: l’App è in grado di decodificare i simboli dell’etichetta di lavaggio, e l’algoritmo suggerisce il programma di lavaggio corretto, permettendo di avviarlo direttamente dallo smartphone. Dopodiché, è anche possibile salvare e conservare i capi in un Armadio Virtuale: ordinando quelli da lavare o asciugare, l’algoritmo è in grado di suggerire le combinazioni corrette e il ciclo migliore per garantire la massima cura dei tessuti.

Ma non è tutto. Grazie alla funzione Sync, H-WASH 500 e H-DRY 500 sono in grado di comunicare tra loro via Wi-Fi: l’App riconoscerà il ciclo di lavaggio, la centrifuga e la quantità di biancheria, scegliendo il ciclo giusto e impostando correttamente la durata dell’asciugatura, per la massima efficienza e risparmio energetico.

Tutte le esperienze intelligenti garantite da hOn sono arricchite dalla possibilità di gestire i prodotti con la voce attraverso il bot di chat in-App, oppure collegandosi ai dispositivi Google e Amazon Smart Home.

La nuova gamma di lavaggio rispecchia e mantiene interamente le promesse del marchio Hoover: alte prestazioni, consumi sostenibili, attenzione alle esigenze dei consumatori e massima affidabilità: il motore inverter Eco-Power Inverter è infatti quattro volte più resistente di un motore standard e prolunga la durata della macchina – garantita da una garanzia sul prodotto di 10 anni – in virtù della riduzione delle vibrazioni e degli attriti.