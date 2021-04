Ibra al ristorante, imbarazzo Regione: "Testimonial anti-Covid inadeguato"

"Sarà mia cura interloquire con l'assessore Bolognini che ha la responsabilità della campagna di comunicazione per segnalare quanto opportunamente segnalato": così l'assessore al Welfare Letizia Moratti in Consiglio regionale in merito alle polemiche sulla presenza, in zona rossa, in un ristorante di Zlatan Ibrahimovic, testimonial della Regione per la campagna anti-covid. La questione sull'opportunità di proseguire la campagna di comunicazione è stata portata in Aula al Pirellone dal consigliere di +Europa, Michele Usuelli, ringraziato da Moratti per la segnalazione.

Nel suo intervento il consigliere Usuelli aveva affermato: “Una situazione imbarazzante e da non sottovalutare. La Lombardia ha scelto due testimonial per la sua campagna anti Covid, Massimo Boldi e Zlatan Ibrahimovic. Le notizie di ieri ci dicono che uno dei due si è fatto aprire un ristorante in piena zona rossa. Io non esprimo giudizi morali verso la persona, né entro nel merito delle scelte di Regione Lombardia su quale testimonial ingaggiare. Chiedo però che il video sia rimosso dai siti istituzionali, e che l’assessorato al Welfare prenda ufficialmente le distanze”. Dopo la risposta dell'assessore Moratti, il consigliere di +Europa ha poi commentato: "Ringrazio l’assessore Moratti per la sensibilità sul tema, monitoreremo la situazione e a Bolognini chiederemo conto”.