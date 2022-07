Il consiglio regionale rimane in sella. La Lamorgese spaventa la Lega

Dimissioni dei consiglieri sì. Dimissioni dei consiglieri no. Alla fine pare sia passata la linea di nessuna dimissione anche perchè l'idea che la Lega avrebbe voluto portare avanti era quella di arrivare a un Election day tra le Politiche e le Regionali. Una linea che però si scontra con due problematiche fondamentali. La prima è che l'Election day dovrebbe deciderlo Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno. E questo non è affatto scontato. Anzi, la cosa più probabile che risulta è che la ministra Lamorgese potrebbe decidere di accorpare eventuali elezioni regionali lombarde anticipate con la Sicilia a novembre, stante anche il fatto che, avendo la Sicilia l'autonomia, lo Stato non può decidere di spostare le elezioni regionali.

Il "no" dei consiglieri leghisti alla proposta dei vertici del Carroccio

Tuttavia, il presidente della Regione Lombardia potrebbe decidere di spostare la data delle elezioni, ma solo trenta giorni prima o sessanta giorni dopo. Quindi non riuscirebbe comunque ad avere un Election day. Per questo i consiglieri avrebbero detto no alla richiesta di eventuali dimissioni per far finire anticipatamente la legislatura.

fabio.massa@affaritaliani.it