“Il Covid si combatte con il plasma”. La ricetta: “Subito le iniezioni”

A tu per tu con l’oncologo e immunologo Alessandro Santin, professore e scienziato alla Yale University dove dirige un centro di ricerca: “Il Plasma dei soggetti guariti è l’unica arma che ci aiuterà a sconfiggere il Covid e a ripartire in tempi brevi. Faccio appello alle Autorità italiane affinché adottino in tempi stretti su scala nazionale questo tipo di modello utilizzato negli USA per salvare la vita a migliaia di persone e circoscrivere la malattia”.

Professore, Lei ha lanciato pochi giorni fa un appello alle Autorità italiane affinché adottino su scala nazionale il modello americano che prevede l’utilizzo del plasma di pazienti guariti per la cura dal Covid 19. Ci può spiegare meglio?

L’Italia deve assolutamente attivare su scala nazionale in tempi brevi il modello Usa di “immunizzazione passiva” che permette a tutti gli ospedali l’utilizzo del plasma dei pazienti guariti, ricco di anticorpi neutralizzanti contro il Covid 19. Nella pratica questi anticorpi - IgG e IgM - impediscono l’aggancio del virus al recettore ACE-2 e quindi ne arrestano la replicazione. Al momento è l’unica arma davvero efficace, l’unico “game changer” nella lotta al Coronavirus. Solo così possiamo salvare migliaia di vite umane e proteggere tutti i soggetti a rischio, operatori sanitari in primis. Questo è quello che è stato attivato qui in soli 10 giorni in tutti gli Stati Uniti. Alcuni piccoli studi pubblicati su Jama e Pnas ne hanno dimostrato la preliminare efficacia.L’Italia nella pandemia è avanti di circa un mese rispetto agli Stati Uniti e quindi può contare su una platea più ampia di soggetti guariti che hanno sviluppato gli anticorpi neutralizzanti. Questi soggetti sono perciò tutti potenziali donatori. Ad oggi nel nostro Paese si stimano circa 35mila guariti. Ognuno di loro può donare 2-3 sacche di plasma (totale 400-600 cc, ndr). E’ una operazione semplice e con costi irrisori.Sia la raccolta che l’infusione di plasma sono pratiche di routine in medicina, ben tollerate e con rischi estremamente bassi. Tale pratica è stata attivata negli Usa, su tutto il territorio nazionale, in meno di due settimane per contrastare nei tempi più brevi possibili la letalità di Covid in quel 20% della popolazione che sviluppa la forma severa, spesso letale, della malattia.

Come funziona questo sistema di cura?

Il sistema alla base della “cura del plasma” è molto semplice. Se un soggetto si ammala di Covid 19, l’unica ragione per cui riesce a sopravvivere è perché il suo sistema immunitario in un lasso di tempo di 10-15 giorni produce quegli anticorpi che sono in grado di neutralizzare il virus. Il problema è che nella prima settimana di malattia il soggetto infettato è completamente privo di questi anticorpi e quindi il suo futuro si gioca in questa prima fase. Se in questo periodo vi è una diffusione massiva del virus (dovuta ad esempio ad un alto inoculo virale o a un sistema immunitario parzialmente compromesso), i pazienti più deboli sviluppano gravi polmoniti virali interstiziali, che possono poi degenerare in una tempesta di citochine che il sistema immunitario fatica poi a controllare e che può portare alla morte. Bisogna quindi agire possibilmente nella prima settimana e l’unica cura attualmente efficace è appunto quella dell’immunizzazione passiva. È quello che hanno ben capito gli immunologi americani, grazie all’esperienza di 100 anni di storia nell’immunizzazione passiva.

Ma quindi è meglio del vaccino?

Il vaccino non sappiamo ancora quando ci sarà e ci vorra’ tempo per capire quale tra i vaccini attualmente in fase di sviluppo sarà il piu’ efficace. In attesa di questo, il plasma è l’unica arma con garanzie di successo che abbiamo. A differenza del vaccino, il plasma fornisce immediatamente gli anticorpi neutralizzanti e immediatamente dopo l’infusione si ha già la protezione. Il vaccino invece, anche il piu’ efficace richiede tempo (circa 2-3 settimane). Non abbiamo il tempo di aspettare il vaccino o morirà ancora troppa gente.

Concretamente che cosa deve fare l’Italia?

Attualmente in Lombardia il Direttore di Immunoematologia del San Matteo di Pavia Cesare Perotti ha attivato questo tipo di terapia e sta facendo un buonissimo lavoro. Il problema – ed è la ragione del mio appello – è che trattare 50 pazienti tra Pavia e Mantova, non salva l’Italia, tanto più quando registri 500-600 decessi al giorno e in Lombardia hai la letalità maggiore al mondo. Impariamo dagli americani e cerchiamo di fare uno studio allargato su scala nazionale. Negli Usa, dopo la richiesta della Mayo Clinic di curare i malati gravi con il plasma dei soggetti guariti, la Fda (Food and Drug Administration, l’equivalente dell’AIFA in Italia, ndr) ha immediatamente contattato la Croce Rossa Americana e tutti i centri di raccolta del sangue invitandoli a coordinare la raccolta e la distribuzione delle sacche di plasma su tutto il territorio nazionale. È stato quindi realizzato il sito www.uscovidplasma.org in cui tutti i dati vengono aggiornati costantemente. Abbiamo gia’ trattato oltre 200 pazienti Covid 19 gravi nelle ultime 96 ore. Questo è quello che deve fare l’Italia, attraverso il suo prezioso network di volontari e organizzazioni sanitarie dedite alla raccolta di sangue, sotto un’unica regia. Penso per esempio all’AVIS, agli ospedali, alla CRI, all’ANPAS etc.

I farmaci attualmente usati off-label per il Covid 19, come la clorochina o alcuni antivirali sono efficaci?

Tutti i farmaci che attualmente stiamo utilizzando in via sperimentale nel mondo come la clorochina purtroppo fanno molto poco e possono essere anche molto tossici. Per il Remdesevir, un anti-virale, e’ ancora troppo presto per saperlo dato che gli studi prospettici sono ancora in corso e i dati non sono ancora pubblicati. E’ comunque un farmaco che come meccanismo di azione rallenta la replicazione del virus, dando piu’ tempo al sistema immunitario di contrastare efficacemente la malattia. Possiamo quindi al momento aiutare il paziente solo con terapie di supporto come l’ossigeno e gli antipiretici.

Dopo la malattia si rimane immuni oppure no?

Non abbiamo ancora abbastanza follow up con i pazienti che si sono infettati con il Covid 19 per dare una risposta certa, ma ritengo imparando dai dati dell’infezione SARS (un’ infezione mediata da un altro coronavirus molto simile al Covid 19 e che ha fatto anche lui il salto di specie dai pipistrelli all’uomo alcuni anni fa) che un soggetto che è guarito non svilupperà più la malattia perlomeno per anni. Il problema è l’affidabilità dei tamponi che spesso possono dare dei risultati “falsi negativi” nei convalescenti dando la percezione che alcuni di questi soggetti dopo un breve periodo di tempo sviluppano ancora la malattia. Uno studio sugli animali – in particolare sui macachi – ha dimostrato che gli animali guariti non sviluppano una re-infezione.

Prima accennava all’alta letalità della Lombardia. Si è fatto un’opinione a riguardo?

Ci sono una serie di fattori che incidono sull’alta letalità lombarda: in primis l’età media della popolazione. È dimostrato che il virus è mortale soprattutto in una fascia di età dai 65 anni in su. Poi c’è l’inquinamento. La Lombardia vanta poi una percentuale di fumatori rispetto alla popolazione tra i più elevati al mondo. Proprio nei polmoni dei fumatori il virus trova un humus particolarmente favorevole perchè e provato che il recettore che il virus usa per entrare nelle nostre cellule (ACE2) è sovraespresso nei polmoni dei fumatori. Infine nelle aree densamente popolate il virus si propaga con più facilità.

Qual è il meccanismo di trasmissione della malattia?

Quello che ha ingannato tutti è stato proprio il meccanismo di trasmissione. Inizialmente si pensava, erroneamente, che solo i soggetti sintomatici potessero trasmettere il virus. Purtroppo non è così: una grande quantita’ dei contagi si manifesta entrando in contatto con soggetti infetti asintomatici 3 giorni prima che cominciano a manifestare i sintomi. È sufficiente una interazione di pochi minuti con una persona asintomatica per essere infettati.

Qual è la strategia per il prossimo futuro?

Quello che ci permetterà nel prossimo futuro di arginare i danni di questa epidemia sarà l’utilizzo del plasma immediatamente al momento della diagnosi o addirittura dopo il primo contatto con un soggetto Covid 19 - prima quindi che il virus abbia manifestato is suoi effetti clinici e causato danni al nostro corpo. In questo modo si può portare la mortalità a livelli bassissimi evitando il sacrificio delle categorie più esposte e dei soggetti più fragili e fare ripartire le attività con la giusta serenità in attesa dei vaccini efficaci.