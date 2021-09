Il Mandarin Oriental di Milano eletto miglior hotel europeo

Mandarin Oriental di Milano primo hotel europeo e 15esimo al mondo nella classifica dei migliori 100 alberghi al mondo redatta dalla testata Travel +Leisure (sulla base dei giudizi dei lettori). Come riporta Pambianco News, le 104 stanze dell'hotel milanese sono disegnate dall’architetto Antonio Citterio. Il luxury hotel conquista anche la pole position dei primi 15 alberghi nelle città europee, mentre in nona posizione si trova The St. Regis Florence a Firenze, del gruppo Marriott, e ultimi in classifica Park Hyatt a Milano e Villa San Michele, a Belmond Hotel a Firenze.

Sul podio delle migliori 100 strutture al mondo per servizio, posizione e amenities, c'è Mahali Mzuri a Masai Mara in Kenya, che fa capo al gruppo Virgin di Richard Branson, seguito da Nayara Tented Camp in Costa Rica, e The Opposite House a Beijing in Cina, progettato dall’archittetto giapponese Kengo Kuma.

Compaiono in classifica anche Il Sereno Lago di Como, a Torno (Co), Hotel Il Pellicano a Porto Ercole (Gr), Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento e The St. Regis Florence a Firenze.