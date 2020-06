Il ritorno delle escort a Milano nei grandi alberghi. Si riapre lunedì, ore 14

Riaprono le maison di lucciole, dopo la quarantena. E’ finita l’era delle escort cam, con virtuali abbuffate di sesso a pagamento via skype e con pagamento con la carta di credito. L’arrivo di carnali escort russe in piazza della Repubblica a Milano, nei lussuosi alberghi 5 stelle con valletti gallonati alle porte, non era scontato. Il blitz delle orizzontali è per ora è previsto solo a Milano : da lunedì 8 , alle ore 14 la nota agenzia di piacere russa “Escort of Italy” riapre i cataloghi e accetta prenotazioni “vere”. Si chiamano Naomi, Hellen, Dana, June, Sophie e Tiki, le prime sei volonterose che sono arrivate in serata nei quattro alberghi intorno alla Stazione Centrale, che da anni ospitano le sex worker. Le orizzontali si esibiscono iapprima in fotografia in rete, raccolgono le prenotazionj via telefono ed esercitano abitualmente a rotazione, due settimane ( la quindicina ) a Milano e poi in tournee a Roma, Firenze , Bologna, come soubrettine di avanspettacolo. Prezzi in euro , dai duecento in su; le prestazioni ( i servizi) vengono elencati in inglese ai clienti ( i punter, in gergo) . La novità della season pare la “ prostata massage” ma dal sito delle lucciole russe si promettono tutte le canoniche posizioni del kamasutra, con optional misteriosissimi.

Il mercato del sesso a pagamento era stato sospeso , come i bar e ristoranti , a fine gennaio: come poter esercitare in camera muniti di mascherina , a distanza regolamentare di un metro?

Oggi si riapre. La professione ha sofferto , ma , come rivela una statistica di Escort Advisor, uno dei tanti siti di annunci ,pare che i mestiere di escort sia molto diffuso in Italia . Ecco le cifre :

120.000 escort (donne e trans)

1000 gigolò

18.000 camgirls

20.000 massaggiatrici erotiche

7000 porno star

50.000 prostitute OTR (su strada)



contro :

240.000 avvocati

105.000 pizzaioli

40.000 tassisti

45.000 dentisti

Ma come avviene il passaggio dal web alla camera? Il cliente telefona a Mosca, dove una “tutor”prenota la prestazione in albergo con la bellezza scelta , dopo averne verificato la disponibilità. Il cliente può richiedere uno speciale ”dress code”, ovvero pretendere un abbigliamento preciso e consono ai suoi gusti e trasgressioni : da segretaria, da commessa, da porno star, da studentessina etc. La signorina scelta si farà trovare cosi abbigliata in albergo,..La tutor consiglia il cliente di recarsi nella hall cinque minuti prima dell’incontro. Un SMS arriverà al punter, con il numero della camera. Ulteriori consigli: non fermarsi a dare documenti , procedere svelti e risoluti verso l’ascensore.

La professionista attende dietro la porta della camera: la apre, sorride, il cliente elargisce il regalino ( il prezzo pattuito ) e viene invitato a spogliarsi e a dirigersi verso la doccia. Molto spesso gli asciugamani non risultano immacolati visto l’andirivieni di clienti: circa una decina al giorno. Si stima un fatturato per ogni lucciola di 2000 euro al giorno. Metà vanno all’agenzia.

La professionista avverte via cellulare la agenzia che il cliente è arrivato, e la prestazione ha inizio.

Se la maison del sesso a tassametro riapre solo ora, in via sperimentale, e solo a Milano , unica città d’Europa a farlo, sempre aperto è stato il Presidio sanitario di via Pace, dove i medici venerologi del Ministero della Sanità, da veri eroi, da anni combattono una silenziosa e sconosciuta lotta contro l’aumento dei contagi sessuali causati dal “treponema pallido”. Spiega un sanitario di via Pace:“malattie da tempo scomparse, come la sifilide, sono in fortissimo aumento . Un tempo le signorine affette da questa malattia erano tenute sotto controllo e in terapia antibiotica, e anche se esercitavano non potevano infettare i loro partner. Oggi non è così : le escort che arrivano dall’est non si curano e sono potenzialmente contagiose. Il batterio è attivo, si trasmette anche con la saliva ”.

Basta tradurre con Google i servizi proposti in inglese dalle escort, per allibire.

Non sarà il Conid 19, ma il treponema pallido fa ugualmente paura . Il debutto di Escort of Italy? Le belle di giorno russe saranno senza mascherina. L’evento potrebbe suscitare ingorghi stradali, come a Serravalle Outlet, al tempo dei saldi. Dalle ore 14 in piazza della Repubblica, in un noto hotel della Milano non si ferma mai. Ci saranno i fotografi delle agenzie di stampa ad accogliere i numerosi clienti dopo il casto digiuno della quarantena?