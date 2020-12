Il VIMM celebra i sostenitori del 2020

Un evento per ricordare e premiare i sostenitori del VIMM nel 2020 e per una riflessione sulle sfide della medicina molecolare e delle biotecnologie. Nonostante la pandemia, la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata non rinuncia al tradizionale appuntamento di fine anno, che quest’anno verrà trasmesso su YouTube, su Facebook e sul sito web del VIMM a partire dalle 17.00 di mercoledi 2 dicembre.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Pagano, Presidente della Fondazione, seguirà in diretta streaming dalla sala seminari del VIMM il convegno “dai meccanismi molecolari alla medicina rigenerativa: le sfide delle biotecnologie”, moderato da Maria Pia Zorzi, giornalista RAI.

Protagonisti della riflessione allargata, che partirà dalle ricerche effettuate e delle prospettive della ricerca, saranno Maria Chiara Carrozza, ordinario di bioingegneria industriale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed Ex Ministro dell’Istruzione l’Università e la Ricerca, Paolo de Coppi, Consulente di chirurgia pediatrica al Great Ormond Street Hospital (GOSH) e Head of Stem Cells and Regenerative Medicine all’ UCL Institute of Child Health di Londra e Nicola Elvassore, Professore al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova e Principal Investigator VIMM.

Immediatamente a seguire si svolgerà la cerimonia virtuale di premiazione dei sostenitori della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata, nella quale figurano molte personalità, aziende, istituzioni finanziarie, associazioni ed eccellenze del territorio padovano e non solo.

Per seguire l’evento:

DIRETTA STREAMING: https://www.fondbiomed.it/evento-vimm-02-12-2020/

DIRETTA YOUTUBE: bit.ly/evento-vimm-2020