In fiamme la villa di oligarca filo-Putin su lago di Como

Lago di Como, incendio doloso nella villa di un oligarca russo

In fiamme villa di proprieta' di un presentatore tv russo filo-Putin sul lago di Como. I Vigili del fuoco hanno pronamente spento le fiamme sono divampate nella residenza di Loveno, una delle tre proprieta' immobiliari dell'oligarca Vladimir Solovyev di cui e' stato disposto il congelamento nell'ambito delle sanzioni per l'invasione dell'Ucraina. A quanto appreso dall'AGI, la villa e' in fase di ristrutturazione e a bruciare sono stati gli interni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Dai primi accertamenti, sembra che si tratti di un incendio doloso.

