Inaugurata la mostra "Paolina. Storia di un Capolavoro" a Possagno

La mostra Paolina. Storia di un Capolavoro sarà visitabile al Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, visitabile (per ora solo da remoto) a partire da venerdì 19 marzo fino a domenica 30 maggio 2021.

‘Con questa iniziativa abbiamo inaugurato le manifestazioni propedeutiche agli anniversari canoviani del 2022 anno in cui infatti ricorrerà il bicentenario della morte di Antonio Canova e si terrà la grande Mostra, proprio nel paese che più di ogni altro è titolato a celebrarlo, quello in cui il grande Maestro è nato nel 1757 ‘ ha affermato il Presidente della Fondazione Canova, professor Vittorio Sgarbi.

Il Museo vuole omaggiare l’opera dedicandole una mostra che intende valorizzare il percorso compiuto da Canova per giungere alla realizzazione del capolavoro definitivo, nelle scelte stilistiche e compositive, focalizzando l’interesse sui lavori grafici, pittorici e plastici che hanno preceduto l’opera stessa, ripercorrere le vicende storiche del modello in gesso che appartiene al nostro patrimonio susseguitesi nel corso del tempo, dalla sua genesi ai giorni nostri e infine aprire un confronto sul tema del restauro del gesso.

“L’avere voluto inaugurare questa mostra, che era stata pensata poco tempo dopo il danneggiamento subìto dal capolavoro canoviano occorso lo scorso luglio, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, è stato un modo per dare un segnale positivo attraverso la bellezza dell’arte, arricchimento per il cuore e per la mente e per fare riflettere sulla necessità di salvaguardare l’intero patrimonio artistico, memoria storica di ogni civiltà” ha dichiarato la dottoressa Moira Mascotto, Direttore del Museo Gypsotheca Antonio Canova e Curatrice della mostra.

“Possagno è legata in modo viscerale a Canova e alle sue opere, per questo tutto ciò che le riguarda tocca nel profondo la sensibilità ed il senso di appartenenza della nostra comunità.

È quindi a nome di tutta la popolazione che voglio ringraziare il Presidente, il cda di Fondazione Canova, il Direttore e la Soprintendenza per aver condotto questo restauro nel migliore dei modi restituendo a tutti noi Paolina nel suo splendore integrale” ha dichiarato Valerio Favero, Sindaco di Possagno.

A integrazione ed accompagnamento del percorso di visita, è stato realizzato un catalogo cartaceo in cui verranno inseriti diversi saggi pertinenti alla mostra. In particolare, si tratterà del percorso creativo dell’opera, si narrerà la storia del modello in gesso e si svilupperà una nuova lettura storica della famosa, quanto contrastata, figura di Paolina Bonaparte.

Durante il periodo di apertura della Mostra si terranno degli incontri in streaming in cui saranno sviluppate le tematiche analizzate nel catalogo realizzato, dando la possibilità ai vari relatori di focalizzarsi sui loro temi di ricerca. E successivamente si organizzeranno delle giornate di lavoro che avranno come tema il restauro.

La mostra è curata dalla dottoressa Moira Mascotto, Direttrice del Museo Gypsotheca Antonio Canova.

Prestatori: Musei Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa, Famiglia Papafava Antonini dei Carraresi, Anna Rebesco.

Restauratori: Giordano Passarella Restauri di Padova e Edda Zonta Restauri di Borso del Grappa,

Adarte di Stefania Moretto di Mussolente

La mostra si avvale del contributo di Alessia Vardanega.