Milano: incendio in via Antonini

Incendio a Milano, ipotesi "effetto lente" come causa del rogo



Prende corpo anche l'ipotesi del cosiddetto "effetto lente", ovvero che un oggetto di vetro - come una bottiglia - presente sul balcone del 15esimo piano della Torre dei Moro abbia riflesso i raggi del sole su un altro materiale facendogli prendere fuoco per l'alta temperatura raggiunta.



E' una delle teorie al vaglio degli investigatori dei Vigili del fuoco e degli inquirenti che indagano "per esclusione" sull'origine dell'incendio che ha devastato il grattacielo di via Antonini 32 domenica 29 agosto.