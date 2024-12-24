Gallarate, camper contromano travolge un taxi sull’A8: morta una 42enne

Gallarate, terribile incidente nella notte tra lunedì e martedì: un camper ha imboccato l’A8 contromano centrando un taxi. Morta sul colpo una donna, due feriti gravissimi

Tragico incidente, poco prima dell’una nella notte tra lunedì e martedì, sull’autostrada A8 all’altezza dello svincolo di Gallarate, in provincia di Varese. Una donna è morta e due uomini sono rimasti gravemente feriti.

Stando alle prima ricostruzioni delle forze dell’ordine, lo schianto ha coinvolto un camper che avrebbe fatto un’inversione all’altezza della barriera di Gallarate scontrandosi frontalmente con un taxi dopo aver percorso un breve tratto dell’autostrada in contromano. L’impatto tra i due mezzi è stato frontale e devastante.