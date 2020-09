Incidenti montagna: cade in burrone su Resegone, muore 17enne

Il cuore non ha retto e nella notte la ragazza 17enne di Milano che ieri era precipitata sul Resegone e' morta in ospedale a Lecco. La giovane era lungo il sentiero numero 1 verso il rifugio Luigi Azzoni in cima al Resegone con amici quando per ragioni ancora da chiarire e' scivolata precipitando nel vuoto. Soccorsa dai sanitari dell'eliambulanza di Milano e' stata recuperata e trasferita d'urgenza all'Alessandro Manzoni di Lecco, dove poi e' deceduta.