"Insieme si va più lontano", il Pd si allarga a Milano e in Lombardia

E' prevista per oggi, martedì 21 luglio, alle ore 12, nella sala riunioni del 14° piano di Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi, 22) la conferenza stampa dal titolo "Insieme si va più lontano". Dopo Piazza Grande e la lista unitaria alle elezioni europee, il Partito Democratico si allarga ancora, a Milano e in Lombardia. Saranno presenti Pietro Bussolati, Alessandro Capelli, Marco Furfaro, Tiziana Galvanini, Luca Gibillini, Vinicio Peluffo, Silvia Roggiani, Natascia Tosoni. Affaritaliani.it aveva anticipato la notizia dell'espansione dei dem lombardi nell'articolo "I dem accolgono gli ex pisapiani: nasce una nuova area nel Pd" in cui si segnalava che Luca Gibillini e Alessandro Capelli, sostenitori dell'ex sindaco Giuliano Pisapia, avevano deciso di prendere la tessera dei democratici. Reduci dall'esperienza di Sel e dal tentativo di costruire Campo progressista, l'obiettivo è quello di costruire un'area all'interno di un partito molto diverso rispetto a quello dominato da Matteo Renzi, con una leadership inclusiva e soft a livello nazionale. Questa conferenza stampa sembra proprio essere il sigillo di un'alleanza che rafforza il Pd in Lombardia e va in questo senso.