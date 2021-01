Como: integratori non a norma da Svizzera, sequestro da 23.000 dollari alla dogana

Un partita di 272 confezioni di integratori e complementi alimentari, del valore di oltre 23mila dollari americani, e' stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso in collaborazione con funzionari dell'Agenzia delle Dogane. La merce era stata intercettata nel maggio scorso, quando una donna aveva tentato di introdurla illegalmente nel territorio UE al valico di Brogeda senza dichiararla. Gli accertamenti successivi hanno dimostrato che la quantita' non era compatibile con l'uso personale e non poteva nemmeno essere venduta perche' non era a norma: mancava infatti la registrazione al Ministero della Salute e l'etichettatura.

Dalle indagini della Gdf e' inoltre emerso che la merce aveva compiuto un tortuoso giro dagli USA alla Svizzera, quindi in transito verso l'Italia per poi essere nuovamente spedita in Svizzera prima del tentativo di farla entrare definitivamente nel nostro Paese. Oltre al sequestro del materiale, che verra' poi distrutto, la Gdf ha multato la donna per 30mila euro.