Inter: "Il club non cambierà nome". Il nuovo logo in anteprima

"L'Inter non cambiera' nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell'Inter, che ha l'obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la citta' di Milano". Queste le parole di Alessandro Antonello all'Ansa. L'amministratore delegato corporate del club nerazzurro replica così alle indiscrezioni che hanno iniziato a circolare pubblicamente da oggi circa i futuri progetti di Suning. Che non prevederebbero quindi l'abbandono dello storico nome Football Club Internazionale Milano. La denominazione "Inter Milano" sarà tuttavia al centro della campagna per il lancio del nuovo logo, di cui Dagospia fornisce una anticipazione, e che dovrebbe essere presentato ufficialmente a marzo in occasione dell'anniversario del club. Un progetto in incubazione dunque da molto tempo, da prima delle recenti incertezze sul futuro di Suning alla guida del club milanese. E che comunque dovrebbe essere portato avanti anche in caso di avvicendamenti o nuovi ingressi nel board societario.