Investì e uccise vigile a Milano, fermato per furto

La Squadra mobile della questura di Milano, a conclusione di una lunga e complessa indagine coordinata dalla procura, ha smantellato una banda di ladri "acrobati" di origine rom che depredavano lussuosi appartamenti del centro storico. Tra i 3 fermati, anche il giovane che il 12 gennaio 2012, non ancora diciottenne, a bordo di un suv travolse e uccise nel capoluogo lombardo l'agente di polizia locale Niccolo' Savarino. Il giovane, che tre anni fa aveva ottenuto l'affidamento in prova, aveva appena finito di scontare la sua condanna per l'omicidio. Remi Nikolic era alla guida dell'auto che travolse e uccise l'agente Savarino. Aveva finito di scontare la pena alternativa a febbraio.