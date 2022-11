La 'ndrangheta in centro a Milano. Condannate quattro persone

Tre uomini della ‘ndrangheta in un palazzo storico di Milano. L’incontro con un commercialista, 250mila euro da restituire e il ruolo dell’ex calciatore Sculli. Si è conclusa con quattro condanne in rito abbreviato una vicenda di mafia a Milano, raccontata oggi il Fatto Quotidiano. E che fa emergere l’anima imprenditoriale della mafia calabrese.

I fatti

I fatti risalgono al 2019 quando i tre, Michele e Pasquale Oppedisano e Domenico La Rocca, legati alla potente famiglia mafiosa Oppedisano di Rosarno, incontrano il commercialista Giovanni Giuseppe Nucera, anche lui calabrese di Melito Porto Salvo amministratore e socio di maggioranza della Take off srl con sede al 16 di piazza Duomo. “La società – scrive Il Fatto - con capitale sociale da oltre due milioni di euro, si occupa di consulenze per le nuove start-up e tra i suoi partner ha il ministero dello Sviluppo economico oltre che l’associazione degli industriali lombardi. A questo indirizzo risulta domiciliata anche la società Nucera & Parteners Tax Law & Corporate Advisors di cui lo stesso commercialista calabrese è legale rappresentante. In quell’anno, inoltre, Nucera, ritenuto anche lui vicino alla ‘ndrangheta e già in contatto con gli Oppedisano, con la sua Take off è socio di minoranza in una srl, controllata dalla signora Nadia Gullà, attuale moglie dell’ex calciatore di Juventus, Lazio e Genoa Giuseppe Sculli, nipote del superboss di Africo Giuseppe Morabito alias u Tiradrittu e vicino alla famiglia Ficarra legata alla cosca Piromalli di Gioia Tauro.

Le motivazioni della sentenza

I dettagli emergono dalle motivazioni della sentenza (depositate oggi) con cui poche settimane fa il giudice Guido Salvini con rito abbreviato ha condannato quattro persone tra cui lo stesso La Rocca a dieci anni per mafia, mentre ha disposto il processo per Michele e Pasquale Oppedisano, il primo nipote del vecchio Domenico già capo crimine della ‘ndrangheta.