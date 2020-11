"La Calabria ci riguarda", la manifestazione a Milano

Milano si mobilita per la Calabria e il caos sanitario che ha travolto la regione: "Abbiamo deciso - fanno sapere gli organizzatori della protesta - di manifestare, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio, sabato 14 novembre alle ore 15 davanti alla chiesa di San Francesco di Paola in via Manzoni angolo via Croce Rossa (MM gialla - fermata Montenapoleone). Per esprimere solidarietà alla Calabria e a tutte quelle regioni che sono commissariate dallo Stato a causa del loro indebitamento per il sistema sanitario. A queste regioni lo Stato dà i soldi e ne pretende la nomina del Commissario. I commissari tutto fanno tranne che ripianare i debiti pregressi. Chiudono strutture territoriali e tagliano i servizi correlati con il solo scopo di ridurre le spese, ma senza raggiungere gli obiettivi prefissi. E senza pensare alla salute dei cittadini!"

"Un'offesa - proseguono gli organizzatori - alla dignità degli italiani che non sono liberi di decidere, nella pienezza dei poteri conferiti alle regioni, la gestione della loro salute. E soprattutto né dove e quando curarsi. A maggior ragione oggi, in questo momento di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia mondiale" .