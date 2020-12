La Casa del Gioco riapre a Cesano Boscone

Una buona notizia per gli appassioanti dei giochi in scatola: la Città del Gioco, storico locale milanese, riapre e si trasferisce a Cesano Boscone. La sede sarà la Casa dei Giovani di via Trento. Alla Città del Gioco il divertimento è assicurato grazie alle centinaia di scatole, tra cui anche alcune chicche vintage e rare, a disposizione di chi vuole condividere un momento di divertimento in compagnia. Per conoscere la data ufficiale di riapertura però bisognerà pazientare ancora un poco.