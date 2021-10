La gestione del rischio è un tema di risultati

Sebbene l’esternalizzazione dei servizi no-core rappresenta la strada da seguire per affrontare la rapidità dei cambiamenti nei mercati e negli scenari nazionali, è necessario considerare anche gli impatti che l’outsourcing dei servizi può avere sulla continuità aziendale.

In quest’ottica le aziende e le organizzazioni che si trovano davanti la scelta di attività legate alla gestione del rischio aziendale, devono in primis domandarsi se il processo di esternalizzazione può essere in futuro facilmente re-internalizzato nel caso di cambiamenti repentini nello scenario di riferimento o del sopraggiungere di eventi di crisi, ed interrogarsi, profondamente, sulla capacità delle aziende partner di garantire la continuità del servizio in qualsiasi circostanza.

Dunque, unitamente alle valutazioni tecniche di dettaglio e di adeguatezza delle soluzioni rispetto i processi ed i modelli aziendali, è necessario prendere in considerazione anche analisi di solidità economico finanziaria, al fine di assicurare che i processi di esternalizzazione del rischio siano garantiti, anche, dalla stabilità operativa del partner.

Il tema dei numeri infatti non è secondario rispetto la capacità delle aziende di continuare ad erogare servizi e di garantire la continuità di gestione di processi che, sebbene no-core all’interno delle dinamiche aziendali, possono impattare in maniera significativa sull’operativa del business.

Non si tratta di privilegiare, dunque, aziende di grandi dimensioni, per fatturato o numero di dipendenti, rispetto alle piccole, ma di valutare la capacità di queste aziende di rispondere ai rapidi cambiamenti sul mercato attraverso, anche, la solidità economica e finanziaria, soprattutto considerando un contesto complessivo si sono scontrati con investimenti in attività labour-intensive e progressivi ribassi dei prezzi dei prodotti e delle tecnologie tradizionali che hanno minato i meccanismi di creazione del valore.

Transizione digitale ed ecologica, digitalizzazione dei processi, cloud computing, data analysis, infrastruttura IT sono le risposte che le aziende devono ricercare sul mercato per mitigare o rispondere alla fragilità che alcune organizzazioni hanno dovuto affrontare nel corso della crisi pandemica o a valle dell’evoluzione degli scenari di rischio in generale, unitamente a relazioni basate anche sulla stabilità economica e finanziaria dei partner quale garanzia ultima per garantire la continuità dei servizi.